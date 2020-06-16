مصر تستعد لاستلام 7 طائرات جديدة

أعلن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران رشدي زكريا، اليوم الثلاثاء، أن أزمة فيروس كورونا تسببت في تأجيل صفقات تسلم الطائرات الجديدة.

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ونوه رئيس الشركة، بأنه سيتم البدء في استلام 7 طائرات جديدة بداية من الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه تم تأجيل دفع إيجارات الطائرات الموجودة لدى الشركة لنحو 3 شهور، والبعض منها لمدة 6 شهور لحين انتهاء الأزمة.

وكان وزير الطيران المدني المصري، محمد منار قد أعلن أن بلاده ستستأنف حركة الطيران في جميع المطارات في البلاد اعتبارا من 1 يوليو.

وأضاف أنه سيتم استئناف الرحلات السياحية إلى مطارات المدن الساحلية، وباقي المطارات المصرية، كما سيتم استئناف الرحلات تدريجيا مع الدول المقرر أن تفتح طيرانها إلى مصر.

وأشار وزير الطيران، إلى أنه تم استغلال فترة وقف الطيران منذ مارس الماضي، في رفع كفاءة جميع المطارات المصرية والاستعداد الكامل لتشغيلها مجددا عند استئناف الطيران.

المصدر: وكالات