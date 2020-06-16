 
مباشر
عاجل
مصر.. تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و94 حالة وفاة

مصر تستعد لاستلام 7 طائرات جديدة

أخبار العالم العربي

مصر تستعد لاستلام 7 طائرات جديدة
Reuters
علم مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o436

أعلن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران رشدي زكريا، اليوم الثلاثاء، أن أزمة فيروس كورونا تسببت في تأجيل صفقات تسلم الطائرات الجديدة.

إقرأ المزيد
مصر تقرر استئناف حركة الطيران في جميع مطاراتها اعتبارا من 1 يوليو
مصر تقرر استئناف حركة الطيران في جميع مطاراتها اعتبارا من 1 يوليو

ونوه رئيس الشركة، بأنه سيتم البدء في استلام 7 طائرات جديدة بداية من الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه تم تأجيل دفع إيجارات الطائرات الموجودة لدى الشركة لنحو 3 شهور، والبعض منها لمدة 6 شهور لحين انتهاء الأزمة.

وكان وزير الطيران المدني المصري، محمد منار قد أعلن أن بلاده ستستأنف حركة الطيران في جميع المطارات في البلاد اعتبارا من 1 يوليو.

وأضاف أنه سيتم استئناف الرحلات السياحية إلى مطارات المدن الساحلية، وباقي المطارات المصرية، كما سيتم استئناف الرحلات تدريجيا مع الدول المقرر أن تفتح طيرانها إلى مصر.

وأشار وزير الطيران، إلى أنه تم استغلال فترة وقف الطيران منذ مارس الماضي، في رفع كفاءة جميع المطارات المصرية والاستعداد الكامل لتشغيلها مجددا عند استئناف الطيران.

المصدر: وكالات

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا