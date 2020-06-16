العراق يسجل 60 حالة وفاة و1385 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد بأعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا.

وسجلت الوزارة 60 حالة وفاة و1386 إصابة في عموم العراق، كما سجلت 591 حالة شفاء.

وفحصت الوزارة 10330 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 390335.

وبلغ مجموع الإصابات 22700، والوفيات 712، كما بلغ مجموع حالات الشفاء 9862.

المصدر: RT