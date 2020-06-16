العراق.. القبض على 6 عناصر من "داعش" في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على ستة عناصر من تنظيم "داعش" في محافظة نينوى بشمالي العراق.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية العراقية: "تم إلقاء القبض على ستة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وذكر البيان أن "ثلاثة منهم يعملون في ما يسمى (فرقة الفرقان) تحت كنى (أبو عمار وأبو حسين الربيعي وأبو أمير)، فيما عمل اثنان منهما في ما يسمى (ديوان الجند - ولاية دجلة)".

وأضاف: "أما الإرهابي السادس فعمل في ما يسمى (فرقة اليمامة) والمكنى أبو بكر الشعباني"، مؤكدا "تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".

المصدر: RT