البحرين.. حفل تخرج في السيارات! (صور)

في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى البحرين والعالم، أقامت مدرسة احتفالها السنوي بتخريج فوج جديد من طلبتها، في حلبة البحرين الدولية لسباق السيارات.

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وراعت المدرسة البحرينية قواعد وشروط التباعد الإجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث جرى الحفل بحضور عدد محدود من أولياء الأمور والمدعوين في سياراتهم، ليشهدوا تخرج الفوج السادس والعشرين من طلبة المدرسة، وفق إجراءات احترازية وتدابير صحية ووقائية فائقة.

وحولت مدرسة "بيان البحرين" احتفالها بتخرج طلابها وطالباتها، إلى مهرجان للحب والإنسان وللتميز والإنجاز والإبداع، ومهرجان للوفاء والعطاء والتعامل الأمثل مع الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم.

وتمكنت المدرسة من العمل بجدية مع أولياء الأمور للاتفاق على شكل حفل التخرج، فتم وضع القواعد الصحية وشروط التباعد الإجتماعي لتحقيق تخرج متكامل يحقق جميع الشروط الصحية المطلوبة في الوقت الراهن.

المصدر: RT