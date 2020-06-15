تبون يستقبل رئيس الجزائر الأسبق (صورة)

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رئيس البلاد الأسبق اليامين زروال بمقر رئاسة الجمهورية.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن تبون سبق وأن تحادث مع الرئيس الأسبق بالهاتف قبل أسابيع.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها زروال مقر رئاسة الجمهورية منذ مغادرته منصبه الرئاسي عام 1999.

وعُرف عن زروال منذ تخليه عن الحكم حرصه على الابتعاد عن الأضواء، كما امتنع عن المشاركة في مناسبات واحتفاليات نظمتها الرئاسة طيلة 20 سنة.

RT

المصدر: وسائل إعلام جزائرية