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تبون يستقبل رئيس الجزائر الأسبق (صورة)

أخبار العالم العربي

تبون يستقبل رئيس الجزائر الأسبق (صورة)
Reuters AWI/ANT
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رئيس البلاد الأسبق اليامين زروال بمقر رئاسة الجمهورية.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن تبون سبق وأن تحادث مع الرئيس الأسبق بالهاتف قبل أسابيع.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها زروال مقر رئاسة الجمهورية منذ مغادرته منصبه الرئاسي عام 1999.

وعُرف عن زروال منذ تخليه عن الحكم حرصه على الابتعاد عن الأضواء، كما امتنع عن المشاركة في مناسبات واحتفاليات نظمتها الرئاسة طيلة 20 سنة.

تبون يستقبل رئيس الجزائر الأسبق (صورة)
RT
الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون والرئيس الأسبق اليامين زروال

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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