فلسطين.. 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل

أعلنت وزارة الصحة االفلسطينية، اليوم الاثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، في محافظة الخليل.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحفي إن هناك 6 أطفال من بين الإصابات التسع التي تم تسجيلها.

وأضافت الوزيرة أن 8 إصابات تعود لمخالطي مصاب سابق، والإصابة التاسعة تعود لمواطن كان يعمل داخل الخط الأخضر.

وأوضحت أنه بتسجيل الحالات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 686، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، أي بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، التي لا تزال مصابة ارتفع إلى 111 حالة.

المصدر: RT