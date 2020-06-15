الكويت.. توقيف 3 مسؤولين سببوا خسارة للطيران المدني بالملايين

أوقفت السلطات الكويتية عن العمل 3 مسؤولين في الادارة العامة للطيران المدني، وتم تشكيل لجنة برئاسة إدارة الفتوى والتشريع للتحقيق في تقاعسهم الوظيفي، الذي أدى لخسارة ملايين الدنانير.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية أوقف وزير الدولة لشؤون الخدمات، مبارك الحريص، المسؤولين الثلاثة.

وكشف مصدر مسؤول لـ"القبس" أن إيقاف الموظفين جاء على إثر خسارة الطيران المدني الكويتي العائد للدولة حكما قضائيا بقيمة 8.5 مليون دينار (حوالي 25 مليون دولار)، ووجود شبهات بتقصيرهم في تزويد إدارة الفتوى بمستندات القضية قبل الفصل فيها وصدور الحكم القضائي.

وقال المصدر إن الموقوفين هم وكيل مساعد ومدير إدارة ورئيس قسم، وسيجري استدعاؤهم من قبل إدارة الفتوى للتحقيق معهم قريبا.

وأكد المصدر أن الوزير الحريص قال إنه لن يسمح بحصول تجاوز وتعدّ على المال العام، و"لا مكان للمتقاعسين، وستتم محاسبة أي مقصّر، مهما كان موقعه".

المصدر: القبس