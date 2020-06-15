فرنسا تدعم مصر بـ15 مليون يورو

وافقت فرنسا على تقديم دعم مادي لمصر قيمته 15 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا.

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وأعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، عن توقيع اتفاق مشترك بين وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، وسفير فرنسا لدى القاهرة، ستيفان روماتيه، يتم بمقتضاه تخصيص الوكالة الفرنسية للتنمية 15 مليون يورو لصالح وزارة الصحة لشراء أجهزة طبية، والحصول على أدوات الحماية والوقاية لمواجهة كورونا.

وقالت المشاط، أمس الاثنين، إن الاتفاق يأتي في ضوء التعاون المثمر مع شركاء التنمية لتيسير وتنفيذ استراتيجية الاستجابة وإعادة البناء.

وأشادت وزيرة الصحة المصرية بهذا التعاون، مؤكدة على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وفرنسا، وخاصة في القطاع الصحي. وأشارت إلى التعاون القائم من خلال مشروع تطوير وحدات الرعاية الأولية في 5 محافظات على مستوى الجمهورية تشمل بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الشرقية والدقهلية.

بدوره قال سفير فرنسا: "وباء كوفيد-19 طالنا جميعا، ولم تكن أي دولة بمنأى عنه، ولمكافحة هذا الفيروس، ينبغي أن نتحلى أكثر من أي وقت مضى بالتضامن وبالتحرك السريع لمساعدة أصدقائنا وشركائنا، ويعكس هذا التمويل المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، وقوامه 15 مليون يورو، والذي أرادت فرنسا تخصيصه في أسرع وقت ممكن، المساندة الكاملة المقدمة من جانب فرنسا لمصر في مكافحة هذا الوباء. وأيا كانت الظروف، يمكن لمصر أن تعتمد على فرنسا التي تقف بجانبها أكثر من أي وقت مضى".

المصدر: اليوم السابع



