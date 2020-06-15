الكاظمي يوجه بمنع الأجهزة الأمنية من ابداء الآراء السياسية في الإعلام (وثيقة)

وجه رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بمنع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من ابداء الآراء السياسية في الإعلام.

وأظهرت وثيقة بتوقيع السكرتير العسكري للكاظمي، توجيهه بمنع منتسبي الأجهزة العسكرية والامنية والقادة والآمرين من ابداء آراء سياسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويجري الكاظمي حملة في المؤسستين الأمنية والعسكرية لإعادة هيكلتهما، خاصة بعد التنقلات والتغييرات التي أحدثها على مستوى رئيس أركان الجيش فما دون.

المصدر: RT