وفاة وزير أردني أسبق

نعى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، محمد عصفور، الذي وافته المنية يوم أمس الأحد.

واستذكر الرزاز الجهود الكبيرة التي بذلها عصفور، خدمة لوطنه في جميع المواقع التي شغلها، متقدما بالتعزية والمواساة لذويه وأسرته.

ولد محمد عصفور في عمان عام 1935، ووهو حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال. وشغل العديد من المناصب أبرزها: وزير الصناعة والتجارة في عام 1999، ورئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية، ورئيس غرفة تجارة عمان، وعضو مجلس إدارة الملكية الاردنية، ورئيس غرفة التجارة الدولية/ الأردن، كما حصل على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.

المصدر: بترا