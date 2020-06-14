سوريا.. "الإدارة الذاتية" شرق البلاد ترفع حظر التجوال

قررت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا يوم الأحد، رفع حظر التجوال الجزئي في مناطقها، مع الإبقاء على إغلاق المعابر، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان أن المعابر ستبقى مغلقة لحين صدور قرار آخر.

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واستثنى القرار معبري "التايهة" و"الطبقة"، محددا عمل هذين المعبرين للحالات الإنسانية والطلاب بعد تقديم الثبوتيات اللازمة.

وفي 12 أيار الماضي، خففت "الإدارة الذاتية" من الإجراءات المتبعة في التصدي لفيروس كورونا، حيث قررت السماح بصلاة الجمعة والجماعة في المساجد.

وشمل تخفيف الإجراءات المحال التجارية حيث تم السماح لكافة المحلات بفتح أبوابها خارج ساعات الحظر.

وأبقت "الإدارة الذاتية" حينها، على تعليق دوام العاملين في مؤسساتها وعلى إغلاق المدارس والجامعات والمطاعم والمقاهي.

المصدر: RT