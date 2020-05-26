كورونا.. "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" تمدد حظر التجول

أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" اليوم الثلاثاء، حزمة من الإجراءات ضمن مواصلة مكافحة جائحة كورونا في المنطقة، في مقدمتها تمديد حظر التجوال.

وجاء في بيان أصدرته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي التابع لـ"الإدارة الذاتية"، ونشر على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن "الإدارة" قررت "تمديد حظر التجوال بسبب جائحة كورونا (بشكل جزئي)"، اعتبارا من 27 مايو ولغاية 5 يونيو المقبل.

وأوضح البيان أن فترة حظر التجوال تبدأ في السابعة مساء وتنتهي في السادسة صباح اليوم التالي.

وأشار إلى السماح لجميع المحلات والمهن بالفتح في الساعة السادسة صباحا وحتى السابعة مساء، كما "يسمح لكافة المطاعم بالعمل أثناء فترة الحظر، وذلك فقط لتقديم الطلبات الخارجية".

وأضاف أنه يسمح بحركة التنقل والعبور وعمل وسائط النقل الجماعي (العام والخاص) داخل وخارج المدن وبين الإدارات، مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي".

وذكر البيان أن المعابر تبقى مغلقة لحين صدور قرار من الرئاسة المشتركة، باستثناء معبري "التايهة" و"الطبقة"

وأكد البيان أيضا أن الناس يمارسون شعائرهم الدينية في دور عبادتهم، "مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي".

أما المقاهي والكافتيريات والمدارس والجامعات فأشار البيان إلى أنها ستبقى مغلقة طيلة فترة الحظر.

المصدر: RT