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البحرين.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 19 ألف حالة

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البحرين.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 19 ألف حالة
Reuters
البحرين- أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و4 حالات وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "تم تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 281 حالة لعمالة وافدة، و230 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و3 حالات قادمة من الخارج، ليصل بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 18227، كما تعافت 628 حالة إضافية".

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ولفتت الوزارة إلى تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 41.

والبحرين في المركز الثامن عربيا، بعد العراق، في قائمة الإصابات بـ "كوفيد 19"، فيما جاءت في المركز الـ 47 عالميا، متقدمة على بوليفيا واليابان وأستراليا.

المصدر: وكالات 

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