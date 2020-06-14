إغلاق مركز تجاري شهير في السعودية بسبب إهمال الإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة محافظة جدة في السعودية، أمس السبت، مركزا تجاريا شهيرا بشارع الأمير محمد بن عبد العزيز، لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا.

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ورصد مراقبو بلدية العزيزية تجمعات داخل السوق مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم ارتداء الكمامات، إضافة إلى عدم وجود أي تنظيم من مسؤولي المركز للحد من التجمعات، ما أسهم في إغلاقه.

وحددت وزارة الداخلية السعودية عقوبة في حال عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ويشمل ذلك مخالفات عدة، ومنها أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات، والعقوبة 5000 ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها، بما لا يزيد على 100000 ريال.

فيما ينص النظام على مضاعفة العقوبة في حال التكرار على النحو الموضح في جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة 123308 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 932 وفاة.

المصدر: عكاظ