سقوط صاروخين قرب قاعدة التاجي العراقية

أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم السبت، بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" قرب قاعدة التاجي الواقعة شمالي العاصمة بغداد والتي تحتضن قوات عسكرية أمريكية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المصادر قولها إن صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا اليوم ضمن مقتربات قاعدة التاجي شمالي بغداد، ولم يتبين لغاية الآن وقوع إصابات بشرية أو مادية.

وتتعرض القواعد العراقية التي تحتضن قوات التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة لهجمات صاروخية متكررة، تتهم الولايات المتحدة فصائل "الحشد الشعبي" المرتبطة بإيران بالوقوف وراءها.

واستهدف قصف صاروخي واسع قاعدة التاجي يوم 11 مارس الماضي ما أسفر عن مقتل مواطنين أمريكيين وطبيبة عسكرية بريطانية، وردا على هذا الهجوم نفذت الولايات المتحدة هجوما جويا على مواقع لـ"كتائب حزب الله".

وشنت الولايات المتحدة ضربات عدة في الأشهر الماضية على فصائل "الحشد الشعبي"، وأعربت السلطات العراقية عن معارضتها لهذه العمليات، بينما يجري الجانبان حاليا مفاوضات حول تقليص عدد القوات الأمريكية في العراق.

المصدر: وسائل إعلام عراقية + وكالات