 
مباشر
عاجل
وفاة 50 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

استشاري مناعة مصري: دراسات دولية أكدت ضعف كورونا ووصوله مرحلة الشيخوخة

أخبار العالم العربي

استشاري مناعة مصري: دراسات دولية أكدت ضعف كورونا ووصوله مرحلة الشيخوخة
YouTube
استشاري المناعة المصري، الدكتور محمود الأنصاري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o3dz

قال استشاري المناعة المصري، الدكتور محمود الأنصاري، إن معظم الدراسات الدولية تفيد بوصول فيروس كورونا "للشيخوخة"، دلالة على ضعف وجوده عن السابق.

إقرأ المزيد
مصر.. استقبال 87391 طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم خلال الـ 24 ساعة
مصر.. استقبال 87391 طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم خلال الـ 24 ساعة

وأكد الأنصاري خلال برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن قدرة الفيروس على إحداث خطر قلّت بشكل كبير، موضحا أن المادة الوراثية للفيروس تحتوي على ثلاثة أجزاء، جزء خاص بالبروتين، وجزء خاص بالتكاثر، وآخر مسؤول عن الخصائص والتركيب.

وأشار الأنصاري إلى أن البروتينات المساعدة التي يحتويها الفيروس أساس ضعف المناعة في جسم البشر، لافتا إلى أن تلك البروتينات تضعف مع كل دورة تكاثر للفيروس.

وتابع: "أحيي الحكومة المصرية لعدم أخذ قرار بالإغلاق التام". ووصف الأنصاري الإغلاق التام للدولة بأنه "إغراق"، لافتا إلى أن 90% من مصابي فيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض المرض.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا