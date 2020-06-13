استشاري مناعة مصري: دراسات دولية أكدت ضعف كورونا ووصوله مرحلة الشيخوخة

قال استشاري المناعة المصري، الدكتور محمود الأنصاري، إن معظم الدراسات الدولية تفيد بوصول فيروس كورونا "للشيخوخة"، دلالة على ضعف وجوده عن السابق.

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وأكد الأنصاري خلال برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن قدرة الفيروس على إحداث خطر قلّت بشكل كبير، موضحا أن المادة الوراثية للفيروس تحتوي على ثلاثة أجزاء، جزء خاص بالبروتين، وجزء خاص بالتكاثر، وآخر مسؤول عن الخصائص والتركيب.

وأشار الأنصاري إلى أن البروتينات المساعدة التي يحتويها الفيروس أساس ضعف المناعة في جسم البشر، لافتا إلى أن تلك البروتينات تضعف مع كل دورة تكاثر للفيروس.

وتابع: "أحيي الحكومة المصرية لعدم أخذ قرار بالإغلاق التام". ووصف الأنصاري الإغلاق التام للدولة بأنه "إغراق"، لافتا إلى أن 90% من مصابي فيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض المرض.

ناصر حاتم

المصدر: RT