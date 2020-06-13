مستشار أردوغان: لسنا في ليبيا لمحاربة مصر ولنا مصالح مشتركة بالمتوسط لكن الإمارات تعرقل تعاوننا

اتهم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإمارات بتخريب العلاقات بين تركيا ومصر، قائلا إن أبو ظبي تعرقل أي تعاون بين أنقرة والقاهرة.

وقال أقطاي في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، نشرت مساء أمس الجمعة، إن مذكرة ترسيم الحدود في البحر الأبيض المتوسط التي وقعتها السلطات التركية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية ستسمح لكلا البلدين بالاستفادة من استخراج الغاز والنفط، مضيفا أن هذه الاتفاقية "مفيدة لمصالح مصر، لكن كره وعداء النظام المصري لتركيا دفعه لدرء المنفعة وجلب الضرر لشعبه".

وصرح أقطاي: "تركيا لم تأت لتحارب مصر أو أي دولة إقليمية بل جاءت لتدافع عن مصالحها، علما بأن اتفاقية مصر واليونان تضر بمصالح مصر وتركيا معا".

واعتبر مستشار أردوغان أن "تركيا ومصر لهما مصالح مشتركة في مياه البحر المتوسط الدولية، مبينا: "لذلك الأفضل أن نغض الطرف عن الخلافات بيننا في هذا الموضوع، فنحن عندما نختلف في قضية ليس من الحكمة أن نكون أعداء في كل القضايا، فعلى سبيل المثال نحن نتفق مع روسيا في أمور ونختلف في مواضيع أخرى".

وتابع: "لكن أبو ظبي تعزز الخلاف بين مصر وتركيا وتقف في وجه أي تعاون مصري معنا في شرق المتوسط حتى ولو كان على حساب مصلحة المصريين، وهذا نوع من العدوان، فدولة الإمارات لها أجندة وسلوكيات لا تليق بمنطق الدولة، وهي تظن أنها تستفيد من إشعال الفتن وزعزعة الاستقرار".

واعتبر أقطاي أن "الإمارات تعادي تركيا لأنها وقفت مع ثورات الشعوب العربية"، مردفا: "نحن في تركيا نمثل إرادة شعبنا ويوجد معارضة تنتقدنا بل وتشتمنا بكل حرية. والإمارات دعمت الانقلاب في تركيا ودعمت الانقلابات في كل الدول الإسلامية".

المصدر: "الجزيرة"