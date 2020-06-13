بالفيديو.. إضاءة برج خليفة بألوان العلم الروسي

أضيئ برج خليفة في دبي، أعلى مبنى على مستوى العالم، أمس الجمعة، بألوان العلم الوطني الروسي، بمناسبة "يوم روسيا".

ونشرت إدارة برج خليفة على حسابها في "تويتر" فيديو المبنى خلال إضاءته بألوان العلم الروسي (الأبيض، ثم الأزرق في الوسط، والأحمر)، وقالت: "نضيء برج خليفة اليوم احتفالا بيوم روسيا. نتمنى لأصدقائنا في روسيا يوما مليئا بالسعادة والبهجة!".

نضيء #برج_خليفة اليوم احتفالاً بيوم روسيا. نتمنى لأصدقائنا في روسياً يوماً مليئاً بالسعادة والبهجة! 🇷🇺



Burj Khalifa lights up in honour of Russia Day. We wish our Russian community a celebratory day. 🇷🇺 pic.twitter.com/j6t0oaH6Km — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) June 12, 2020

وتحتفل روسيا سنويا بيومها الوطني في 12 يونيو منذ عام 1992، بمناسبة ذكرى إعلان سيادة البلاد بشكل مستقل عن الاتحاد السوفيتي في عام 1990.

المصدر: RT