تونس تؤكد عدم وجود أي قوات أجنبية على أراضيها

أكد وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، عدم وجود أي قوات أجنبية في تونس، وأن بلاده لن تسمح لأي قوة أجنبية بالتواجد فيها.

وقال الحزقي في تصريح على هامش جلسة استماع له من قبل لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، إنه لا وجود لأي قواعد عسكرية أجنبية في البلاد، مؤكدا أن "تونس كانت ولا تزال تسيطر تماما على أراضيها ومجالها البحري والجوي، ولا تسمح لأي قوة أجنبية بالتواجد فيها".

وشدد وزير الدفاع على أن تونس رفضت في السابق ولا تزال ترفض استعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، أو لإقامة وحدات وقواعد عسكرية أجنبية.

وأوضح أن الموقف التونسي من الملف الليبي واضح وينص على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، كما أن تونس كانت وما زالت مع الحل السياسي التوافقي في ليبيا.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية