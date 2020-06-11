مقتل قيادي بارز من "جبهة النصرة" بغارة جوية في ليبيا (صور)

قتل الإرهابي السوري سامر الأطرش المكنى "أبو يعرب الأثري"، جراء ضربة جوية غرب مدينة سرت الليبية، أسفرت عن مصرعه وعدد من رفاقه، وفقا لموقع "بوابة إفريقيا" وقيادي في "الجيش الليبي".

وأوضحت مصادر أن الأطرش قتل أثناء مشاركته وأعضاء مجموعته في مهاجمة سرت.

RT

RT

وجاء في تقرير نشرته "بوابة إفريقيا" أن حسابات مقربة من "هيئة تحرير الشام" (تنظيم "جبهة النصرة" سابقا) نعت الأطرش، فيما نشر بعض رفاقه صورا له تظهر مشاركته في معارك جنوبي العاصمة الليبية طرابلس خلال الأشهر الماضية.

ناصر حاتم

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية