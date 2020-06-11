خبير عسكري يكشف لـRT سبب بناء مصر قواعد عسكرية ضخمة (صورة+فيديو)

كشفت مجموعة من الصور عن استعداد مصر لافتتاح قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من الحدود الليبية في المنطقة الغربية، تسمى بقاعدة "جرجوب" البحرية.

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وأكد الباحث المصري في الشؤون العسكرية محمد الكناني في تصريحات لـRT، أن هذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة التحديات والتهديدات المتواجدة حاليا في المنطقة من ضمنها حماية المصالح الاقتصادية المصرية، وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، ودور مصر في حماية أمن الملاحة في شرق وجنوب شرق البحر المتوسط.

وتابع الباحث المصري: "بالإضافة إلى عمليات مكافحة الإرهاب ومحاولات تسلل الإرهابيين للمناطق الساحلية المصرية، ومكافحة تهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية".

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وأضاف أن مصر ركزت على بناء قاعدة جديدة في البحر الأحمر تسمى قاعدة "رأس بناس" ضمن نطاق قاعدة "برنيس" الجوية البحرية، وهي ستكون نقطة ارتكاز القوات المصرية في البحر الأحمر من أول قناة السويس إلى مضيق باب المندب.

ونوه بأن هذه القاعدة استراتيجية وهامة للغاية لأنها تقع في جنوب شرق مصر أعلى مثلث حلايب وشلاتين، مشيرا إلى أنها "تؤكد على السيادة المصرية الكاملة على حلايب وشلاتين".

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وأوضح الكناني أن هذه القاعدة ستؤمن الجنوب المصري بالكامل من أي تهديد، بالإضافة إلى أنها تختلف عن قاعدة محمد نجيب البرية، مشيرا إلى أن مصر تقوم ببناء قاعدة بحرية أخرى تسمى قاعدة "جرجوب" غربي مطروح، وستكون مسؤولة عن تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط.

المصدر: RT