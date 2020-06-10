 
مباشر
عاجل
العراق.. استهداف جديد للمنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا

مصر والإمارات تؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بالعملية السياسية في ليبيا

أخبار العالم العربي

مصر والإمارات تؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بالعملية السياسية في ليبيا
وزيرا الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان والمصري سامح شكري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2nv

أعرب وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، عن قلقهما للتطورات التي تشهدها الساحة الليبية بسبب استمرار القتال.

وشدد الوزيران في اتصال هاتفي، على "أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة"، تماشيا مع مسار "مؤتمر برلين"، و"مبادرة القاهرة".

وأدان الوزيران تعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قوى خارجية، وعلى وجه الخصوص حول مدينة سرت وجوارها.

وأكدا، على أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا