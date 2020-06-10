رئيس أركان حرب الجيش المصري يتفقد جاهزية قوات المنطقة الغربية العسكرية قرب ليبيا

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة محمد فريد التقى بعدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية الواقعة قرب حدود ليبيا.

RT

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ونقل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة رسالة للقوات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي لرجال المنطقة الغربية العسكرية .

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بحماة البوابة الغربية وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم، والتصدي للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين ، وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه.

وأكد أن القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وذلك بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا .

وأدار الفريق محمد فريد حوارا مع القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة الغربية العسكرية استمع فيه لاستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن القوات المصرية تزداد يوما بعد يوم قوة في ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها .

المصدر: RT