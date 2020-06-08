مصادر لـRT: قوات المنطقة العسكرية الشمالية تحركت نحو الحدود مع ليبيا لتأمينها وليس الجيش الثالث

كشفت مصادر لـRT أن قوات المنطقة العسكرية الشمالية التابعة للجيش المصري، والمتمركزة في الإسكندرية، تحركت نحو الحدود المصرية الليبية لتشديد الإجراءات الأمنية هناك.

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وأكدت المصادر أن الجيش الثالث الميداني ليس مسؤولا عن تأمين هذه المنطقة، حيث يقع في منطقة السويس ويقع على عاتقه تأمين الحدود هناك، حيث تم إرسال بعض من قوات المنطقة الشمالية لتشديد الإجراءات هناك، خاصة بعد مبادرة القاهرة للتوصل إلى حل في الأزمة الليبية.

وتعد المنطقة الشمالية العسكرية هي إحدى المناطق الأربع العسكرية للقوات المسلحة المصرية ويقع مقرها بالإسكندرية، حيث نفذت مع القوات البحرية وعناصر من القوات الخاصة عددا من الأنشطة التدريبية في إطار فعاليات المناورة "قادر 2020" الضخمة التي أطلقتها مصر سابقا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد تداولت أمس الأحد، فيديوهات قيل إنها لـ"قوات الجيش الثالث الميداني في مصر أثناء تحركها غربا باتجاه الحدود الليبية".

المصدر: RT