 
مباشر
عاجل
الكرملين: بوتين يؤكد لأردوغان أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار بين الأطراف الليبية

مصر.. أول متبرع بالبلازما المضادة لكورونا يكشف عن تجربته

أخبار العالم العربي

مصر.. أول متبرع بالبلازما المضادة لكورونا يكشف عن تجربته
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2kl

روى أحد المواطنين المصريين المتعافين من فيروس كورونا وأول المتبرعين ببلازما الدم تجربته في التبرع بالبلازما في 22 أبريل الماضي.

وقال خلال تصريحاته لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "ربنا إداني النعمة دي والمفروض محدش يبخل بيها على غيره"، لافتا إلى عدم معاناته من أعراض للإصابة بكورونا وبقائه في مستشفى العزل بالإسماعيلية لمدة 13 يوما بعد التأكد من إيجابية إصابته بالفيروس.

وناشد مينا كل المتعافين من فيروس كورونا بالمساهمة في التبرع ببلازما الدم للمساعدة في إنقاذ حياة مرضى كورونا خاصة من الحالات الحرجة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا