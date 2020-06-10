مصر.. أول متبرع بالبلازما المضادة لكورونا يكشف عن تجربته

روى أحد المواطنين المصريين المتعافين من فيروس كورونا وأول المتبرعين ببلازما الدم تجربته في التبرع بالبلازما في 22 أبريل الماضي.

وقال خلال تصريحاته لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "ربنا إداني النعمة دي والمفروض محدش يبخل بيها على غيره"، لافتا إلى عدم معاناته من أعراض للإصابة بكورونا وبقائه في مستشفى العزل بالإسماعيلية لمدة 13 يوما بعد التأكد من إيجابية إصابته بالفيروس.

وناشد مينا كل المتعافين من فيروس كورونا بالمساهمة في التبرع ببلازما الدم للمساعدة في إنقاذ حياة مرضى كورونا خاصة من الحالات الحرجة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية