العراق.. مقبرة "وادي السلام" الخاصة بضحايا كورونا (صور)

أنشأت فرقة "الإمام علي القتالية" التابعة لقوات الحشد الشعبي في العراق، مقبرة خاصة لضحايا فيروس كورونا في محافظة النجف وسط البلاد.

وسميت المقبرة بـ"وادي السلام" على غرار اسم أكبر مقبرة في العالم وتوجد في ذات المحافظة.

وأظهرت صور للمقبرة عمليات دفن المئات من ضحايا كورونا في العراق في منطقة صحراوية، وفي مسافات متباعدة بين قبر وآخر.

ويقوم بعمليات الدفن أشخاص كانوا يقاتلون في الحرب ضد تنظيم "داعش"، وفي هذه المقبرة إجراءات صارمة، حيث لا يسمح لذوي الضحايا بالوصول إلى القبور، والاكتفاء بمشاهدتها عن بعد حتى لا يصابون بكورونا.

ووصل عدد المصابين الكلي في العراق منذ ظهور الفيروس، إلى 14268، فيما بلغ عدد الوفيات 392.

المصدر: RT