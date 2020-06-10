أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وشفاء مصاب وافد.

وأوضح المركز أنه "تسلم الثلاثاء 540 عينة، منها 258 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و120 بمختبر فرع المركز الوطني بمصراتة و40 عينة بمختبر فرع المركز الوطني سبها، و89 بمختبر مركز بنغازي الطبي".

وأوضح، أن "بين هذه العينات ظهرت 513 عينة سالبة (غير مصاب) منها حالة شفاء لإصابة سابقة، كما ظهر 27 عينة موجبة (مصاب)، منها 21 حالة لدى مخالطين و3 حالات جديدة، وحالة قادمة من الجنوب، وحالتان عائدتان من السفر".

وتشير أرقام المركز إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 359 حالة مؤكدة.

المصدر: RT + "بوابة الوسط"