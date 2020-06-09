السودان.. تجميد حساب مصرفي لعمر البشير

ذكرت لجنة مختصة بمكافحة الفساد في السودان، أنها جمدت حسابا مصرفيا يخص الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وأغلقت خمسة مكاتب صرافة كانت تمول نظامه.

وقالت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إنها صادرت حسابا مصرفيا للبشير كان يودع فيه ملايين الدولارات شهريا وعزلت كذلك عشرات الموظفين العموميين المنتمين للنظام السابق.

وقال محمد الحسن الأمين، وهو محام عن البشير، إنه لا علم له بتفاصيل الحساب والمعاملات المصرفية المزعومة وحذر من اتباع "العدالة السياسية" ضد البشير.

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يذكر أن لجنة إزالة التمكين في السودان تشرف على التحقيقات في جرائم تشمل الأموال العامة والفساد، ارتكبها الرئيس السابق وأفراد أسرته ومسؤولون في نظامه.

وكانت محكمة سودانية أصدرت في ديسمبر الماضي أول حكم بالسجن على البشير، ومدته عامان في تهم فساد.

ويواجه البشير كذلك محاكمات وتحقيقات في مقتل محتجين ودوره في انقلاب عام 1989 الذي جاء به إلى السلطة.

المصدر: رويترز