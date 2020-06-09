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إسرائيل تعلن وصول طائرة مساعدات إماراتية للفلسطينيين لمطار بن غوريون - صور

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعلن وصول طائرة مساعدات إماراتية للفلسطينيين لمطار بن غوريون - صور
Moni Schwer/ the authority of the Israeli airports
طائرة المساعدات الإماراتية للفلسطينيين في مطار بن غوريون الإسرائيلي
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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، وصول طائرة إماراتية تحمل مساعدات مخصصة للفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن "الطائرة التي وصلت من أبوظبي، هبطت في تل أبيب بتنسيق مباشر مع الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف البيان، "أنه سيتم توزيع المساعدات الطبية الإماراتية بين السلطة الفلسطينية وقطاع غزة بمساعدة الأمم المتحدة".

إسرائيل تعلن وصول طائرة مساعدات إماراتية للفلسطينيين لمطار بن غوريون - صور
Moni Schwer / authority of the Israeli airports

وتعد هذه الطائرة الثانية التي ترسلها الإمارات لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة جائحة كورونا، وكانت طائرة إماراتية تابعة لشركة "الاتحاد للطيران"، قادمة في رحلة مباشرة وعلنية هي الأولى من نوعها من أبوظبي، حطت منتصف مايو الماضي في مطار بن غوريون، محملة بمعدات طبية للسلطة الفلسطينية، لكن الأخيرة رفضت حينها استقبال المعدات والمساعدات الطبية عازية ذلك إلى عدم التنسيق معها.

وقال مصدر حكومي آنذاك، إن "الحكومة تعتبر هذه الطريقة قناة للتطبيع مع إسرائيل".

إسرائيل تعلن وصول طائرة مساعدات إماراتية للفلسطينيين لمطار بن غوريون - صور
Moni Schwer / authority of the Israeli airports
إسرائيل تعلن وصول طائرة مساعدات إماراتية للفلسطينيين لمطار بن غوريون - صور
Moni Schwer / authority of the Israeli airports

المصدر: RT

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