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استئناف مفاوضات "سد النهضة" بين مصر والسودان وإثيوبيا

أخبار العالم العربي

استئناف مفاوضات
Reuters
سد النهضة
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انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، مفاوضات بين وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا، عبر الفيديو كونفرانس بشأن سد النهضة، استجابة لمبادرة أعلنها رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك.

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وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن المفاوضات جاءت بعد اتصالات بين رئيس الوزراء السوداني، ونظيريه في مصر وإثيوبيا، حثهما خلالها على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمحادثات بجانب وزراء المياه عدد من أعضاء لجان المفاوضات.

كان وزير الري السوداني، ياسر عباس، عقد عدة محادثات مع نظيريه في مصر وإثيوبيا؛ أسفرت عن استئناف المحادثات الثلاثية والتي توقفت منذ فبراير الماضي بواشنطن.

المصدر: وكالات

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