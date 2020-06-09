الأردن.. حبس 18 مصريا خالفوا أوامر الدفاع بالمملكة

قررت محكمة بداية جزاء السلط في الأردن، حبس 18 مصريا لمدة شهرين ودفع الرسوم، بعد مخالفتهم أوامر الدفاع في المملكة.

وجاء القرار عقب توجيه التهم بمخالفة الوافدين المصريين لأوامر الدفاع القاضية بحظر التجول، في أيار الماضي.

وورد في الحكم: "تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الأشخاص المذكورين بما يلي:

1- بجرم مخالفه أمر الدفاع رقم 8 لسنة 2020، والصادر بمقتضى المواد 3 و 4 و7 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والحكم على كل واحد منهم بالحبس شهرين. 2- دفع الرسوم عن كل واحد منهم.

وشددت المحكمة على أن القرار جاء "وجاهيا بحق الأظناء وأنه قابل للاستئناف".

المصدر: "وكالات أردنية"