الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

يحيي الأردنيون اليوم الثلاثاء عيد الجلوس الملكي الـ21، اليوم الذي تسلم فيه الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم.

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ويشكل التاسع من يونيو في كل عام، محطة تاريخية في الأردن، حيث اعتلى الملك عبدالله في مثل هذا اليوم من عام 1999، عرش المملكة الهاشمية.

ونشر الديوان الملكي الهاشمي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "يتقدم الديوان الملكي الهاشمي من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بالتهنئة والتبريك بمناسبة #عيد_الجلوس الملكي الحادي والعشرين، سائلين الله، جلت قدرته، أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الأردن الغالي بدوام التقدم والازدهار".

بدوره قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في تغريدة: "سيدي أبا الحسين، هذا الوطن الصغير بحجمه، الكبير بقدره وعزمه ووجدانه يحتفل اليوم بعيد جلوسكم الميمون، وهو يسطّر في كتب التاريخ فصلا جديدا من مواجهة عاتية يخوضها بقيادتكم مع وباء شرس أرهق دولا كبرى".

يتقدم الديوان الملكي الهاشمي من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بالتهنئة والتبريك بمناسبة #عيد_الجلوس الملكي الحادي والعشرين، سائلين الله، جلت قدرته، أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الأردن الغالي بدوام التقدم والازدهار pic.twitter.com/OZeHuaDhc8 — RHC (@RHCJO) June 9, 2020

سيدي أبا الحسين، هذا الوطن الصغير بحجمه، الكبير بقدره وعزمه ووجدانه يحتفل اليوم بعيد جلوسكم الميمون، وهو يسطّر في كتب التاريخ فصلاً جديداً من مواجهة عاتية يخوضها بقيادتكم مع وباء شرس أرهق دولاً كبرى. — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) June 9, 2020

المصدر: RT