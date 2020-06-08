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الأردن يغلق مسجد عمر بن الخطاب

أخبار العالم العربي

الأردن يغلق مسجد عمر بن الخطاب
khaberni.com
مسجد عمر بن الخطاب في الأردن
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أغلقت وزارة الأوقاف الأردنية مسجد عمر بن الخطاب في حي المرقب بمنطقة ماركا الجنوبية في العاصمة عمان، احترازيا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حسام الحياري، إن "الوزارة أغلقت المسجد احترازيا، لوجود إصابات في المنطقة، يشتبه أنها لمخالطي طبيب مصاب، أعلن عنها الأحد".

وأضاف، أن "الإغلاق جاء في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للكشف عن المخالطين، ما استدعى اتخاذ هذه الخطوة، حفاظا على سلامة المصلين وأهالي المنطقة من انتقال العدوى".

وأوضح، أن "وزير الأوقاف شدد على إغلاق المساجد التي تقع ضمن مناطق يظهر أو يشتبه فيها بحالات مصابة".

وشدد، على أن "مساجد الأردن سليمة، ولكن الغاية من الإغلاق عدم انتشار العدوى في مناطق يشتبه بوجود إصابات فيها".

المصدر: "وكالات أردنية"

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