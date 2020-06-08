الرزاز: نأمل بمزيد من التبرعات لـ"همة وطن"

أعرب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها إدارة صندوق "همة وطن" واللجان الوزارية في تنظيم عملية استقبال المساهمات لدعم الحكومة في محاربة كورونا.

وقال الرزاز اليوم الاثنين: "هذا شكر نيابة عن الحكومة وعن كل مواطن أردني تلقى دعما من الصندوق والحسابات المنبثقة عنه، سيما ممن فقدوا مصدر دخلهم أثناء الأزمة".

وأضاف خلال اجتماعه مع رئيس لجنة إدارة صندوق "همة وطن"، عبدالكريم الكباريتي وأعضاء اللجنة: "هذه المساهمات والتبرعات ليست من القطاع الخاص أو المواطن للحكومة، وإنما من المواطن للمواطن، فهذا حساب تكافلي لمساعدة المتضررين من الجائحة".

ولفت إلى أن حجم التبرعات للصندوق وحسابي الخير والصحة المقدرين بحوالي 107 ملايين دينار أثبت مدى استعداد الناس للمساهمة في تجاوز وطننا لهذه الأزمة.

وقال: "أملنا أن نصل لتبرعات أكبر وأعداد مستفيدين أكثر".

وتابع: "هذه رسالة للجميع بان الصندوق لا زال بحاجة إلى تبرعاتكم سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكلاهما موضع تقدير".

من جهته، قال رئيس لجنة إدارة صندوق "همة وطن": "نحن متفقون في صندوق همة وطن أن مرحلة التعافي قد تكون قصيرة صحيا، ولكن اقتصاديا ستكون طويلة وكلفها كبيرة".

وأكد المجتمعون على أهمية تفعيل دور السفارات الأردنية لتحفيز المغتربين الأردنيين على التبرع لحساب الصندوق وحسابي "الصحة والخير"، مشيرين إلى أن "كل حساب يجب أن يكون لديه خطة واضحة للصرف والتواصل مع المتبرعين ومتلقي الدعم".

المصدر: "وكالات أردنية"