مقتدى الصدر: على أمريكا سحب قواتها من العراق ولقد أعذر من أنذر

دعا زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر الولايات المتحدة، إلى سحب كافة قواتها من العراق والدول الأخرى وتغيير نهجها "الاستعلائي".

وقال الصدر في بيان له اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "صارت تتعامل مع الجميع بتعال وتكبر"، متهما واشنطن بأنها "كانت وما زالت تحاول إرضاخ الجميع بآليات وطرق إرهابية كالحروب والقتل والترويع وكيل التهم... ولا يهمها في فرض سيطرتها على العالم سوى ازدياد هيمنتها".

وأضاف: "أرى من الضروري بل ومن المتعين على أمريكا أن تغير من نهجها العدائي والاستعلائي مع شعبها أولا ومع شعوب العالم كلها ثانيا وأن تسحب قواتها المحتلة من كل البلاد وعلى رأسها العراق بنحو يحفظ للشعوب هيبتها وكرامتها".

وتابع أنه يتعين على الولايات المتحدة أن "تجير ما من الله عليها من مال وسلاح وسلطة وتطور علمي لأجل إنقاذ ما يسمونه بدول العالم الثالث ونشر السلام والوصول إلى حلول سريعة من أجل إنقاذ العالم من بلاءاته أجمع".

وقال: "وإلا فإن ما أصابها من بلاء عام وخاص سيكون كأول الغيث لو صح التعبير وسيصب عليها البلاء صبا. ولقد أعذر من أنذر".

المصدر: RT