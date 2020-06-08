تونس.. دعوى قضائية ضد وزير سابق بتهمة الاحتيال

أفادت وسائل إعلام تونسية، بأنه تم رفع شكوى لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد الوزير السابق مبروك كورشيد وعدد من المسؤولين بتهمة التضليل بطرق احتيالية.

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ونشر النائب ماهر زيد عبر صفحته الخاصة على "تويتر" الخبر، معلقا بأن شركة مختصة في الزيوت، ادعت على وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق، وعدد من المسؤولين الحكوميين بجرم التدليس.

تم رفع شكاية جزائية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس من طرف شركة مختصة في الزيوت ضد كل من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد ووالي تونس الشاذلي بوعلاق و منير ياسين معتمد حي الزهور وبعض المسؤولين رجل أعمال من أجل جريمة التدليس pic.twitter.com/Ofcj9IS5gV — Maher Zid / ماهر زيد (@MaherZid) June 7, 2020

وكان زيد اتهم كورشيد في مايو الماضي بالمساهمة في شركة أشغال عامة اسمها Reseaux Telecommunication Retel وكسب أرباح بالمليارات دون التصريح بها، ملمحا إلى وجود شبهة فساد، الأمر الذي نفاه كورشيد.

المصدر: وسائل إعلام تونسية