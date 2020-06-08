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تونس.. دعوى قضائية ضد وزير سابق بتهمة الاحتيال

أخبار العالم العربي

تونس.. دعوى قضائية ضد وزير سابق بتهمة الاحتيال
Reuters
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أفادت وسائل إعلام تونسية، بأنه تم رفع شكوى لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد الوزير السابق مبروك كورشيد وعدد من المسؤولين بتهمة التضليل بطرق احتيالية.

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ونشر النائب ماهر زيد عبر صفحته الخاصة على "تويتر" الخبر، معلقا بأن شركة مختصة في الزيوت، ادعت على وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق، وعدد من المسؤولين الحكوميين بجرم التدليس.

وكان زيد اتهم كورشيد في مايو الماضي بالمساهمة في شركة أشغال عامة اسمها Reseaux Telecommunication Retel وكسب أرباح بالمليارات دون التصريح بها، ملمحا إلى وجود شبهة فساد، الأمر الذي نفاه كورشيد.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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