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قطر.. إصابات كورونا الجديدة تعاود الانخفاض

أخبار العالم العربي

قطر.. إصابات كورونا الجديدة تعاود الانخفاض
NASEEM ZEITOON
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شهدت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية تراجعا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، مع رصد  1368 حالة، مقابل 1595 في اليوم السابق.

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وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 24166، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 57 بعد تسجيل 3 حالات خلال اليوم الماضي.

وحسب بيانات الوزارة، فإن 1597 شخصا تماثلوا للشفاء من المرض خلال 24 ساعة، ليصبح مجموع المتعافين 45935.

وتبقى 1603 حالة حادة قيد العلاج في المستشفيات، منها 241 في العناية المركزة.

المصدر: وزارة الصحة العامة في قطر

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