قطر تسجل تراجعا في الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الأحد عن تسجيل ثلاث وفيات ونحو 1.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي، رصد 1595 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، مقابل 1700 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة 68790، بما في ذلك 54 حالة وفاة و24398 حالة نشطة، بينها 245 مريضا في العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين من "كوفيد-19" في قطر منذ أمس بواقع 1811 حالة شفاء جديدة وبلغ 44338 شخصا.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatarhttps://t.co/Il86Rjz8nX#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/XTQFSM2obX — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) June 7, 2020

المصدر: RT