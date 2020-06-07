السراج يدعو لمواصلة تقديم "التضحيات" في المعركة ضد الجيش الليبي بقيادة حفتر

دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، إلى المضي في "التضحيات" حتى طرد من سماهم بـ"العصابات الإجرامية والمرتزقة" الذين جاؤوا إلى ليبيا.

وقالت صفحة "عملية بركان الغضب" على "فيسبوك"، إن تصريحات السراج جاءت خلال اتصال برئيس غرفة العمليات الميدانية في منطقتي سرت والجفرة.

وتناول الاتصال "آخر المستجدات الميدانية لسير العمليات العسكرية، والوقوف على جاهزية القوات لتنفيذ المهام الموكلة لها".

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن تصريحات السراج تمثل رفضا ضمنيا لإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت لحل الأزمة الليبية وإيقاف إطلاق النار.

وكانت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، قد أعلنت عن إحكامها السيطرة على بلدة الوشكة وتقدمها من 3 محاور إلى وسط مدينة سرت.

المصدر: وكالات