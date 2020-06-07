سوريا.. السيطرة على حرائق كبيرة في السويداء ألحقت ضررا بالمحاصيل الزراعية - صور

أخمدت فرق الإطفاء في محافظة السويداء بسوريا بالتعاون مع الأهالي، حرائق عدة نشبت في مناطق متفرقة من المحافظة، وألحق بعضها أضرارا بأشجار مثمرة ومحاصيل حقلية من قمح وشعير.

وأشار مدير مكتب الجاهزية في المحافظة مبارك سلام، إلى أن "أكبر الحرائق المسجلة اليوم الأحد، اندلع في أراضي بلدة عريقة باتجاه قرية داما وطال بعض الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية من قمح وشعير واستغرق اخماده أكثر من 4 ساعات".

وقال: "نشب حريق آخر في منطقة وادي المظلم شديدة الوعورة طالت أضراره أشجارا حراجية، قبل التمكن من السيطرة عليه وإخماده".

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وأضاف: "تمكنت فرقنا من إخماد حريق في منطقة الكوم تضررت فيه بعض المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة".

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واندلعت في الآونة الأخيرة عشرات الحرائق في محافظة السويداء بمساحات متفاوتة من الأعشاب الجافة وبعضها ألحق أضرارا بآلاف الدونمات من أراض زراعية ومحاصيل حقلية وأشجار مثمرة وحراجية في مواقع متفرقة من المحافظة قبل أن تتمكن فرق الإطفاء والجهات المعنية والأهالي من إخمادها.

المصدر: "سانا"