مصادر قبلية: مقتل أحد أبرز شيوخ قبائل قحطان في السعودية والخليج

أعلن ملتقى قبائل شريف قحطان اليوم الأحد، عن مقتل أحد رموز قبيلة قحطان الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني، بمحافظة الحرجة في منطقة عسير جنوب السعودية.

وذكر ملتقى قبائل شريف قحطان الرسمي عبر موقع "تويتر"، أنه سيتم تشييع جثمان الشيخ مسفر في الساعات القليلة المقبلة، وسط إجراءات وقائية معينة.

#وفاة_الشيخ_مسفر_بن_وقيان

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المغفور له باذن الله الفقيدة الشيخ

مسفر بن ناصر بن وقيان رحمه الله . pic.twitter.com/2wtsuYMYvK — ملتقى قبائل شريف قحطان الرسمي (@Shurif_Tribe) June 7, 2020

وضجت مواقع التواصل حول سبب وفاة الشيخ مسفر، إذ تداولت مصادر محلية أنباء تقول إن السنحاني قتل على يد يمنيين أحدهم طباخه.

توفي الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني القحطاني عصر اليوم مقتولًا غدرًا على يد يمنيين بمحافظة الحرجة بمنطقة #عسير



وبفضل الله قبضت الجهات الأمنية على القتله في عقبة مركز مربه في اسفل عقبة ضلع



نسأل الله له الرحمة والمغفرة #وفاة_الشيخ_مسفر_بن_وقيانpic.twitter.com/lx3FFs0bBn — فﮩد آلُقٌرشيُ #نعود_بحذر (@fahadmhg141913) June 7, 2020

#وفاة_الشيخ_مسفر_بن_وقيان



مقتل الشيخ مسفر بن وقيان القحطاني على يد يمني طباخ يعمل لدية و يمني اخر

ولله الحمد تم القبض على الجناه



الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/Cojt3lpegV — وش سالفة الهاشتاق ؟ (@wesh_alsalfh) June 7, 2020

ولاحقا، ذكرت صفحة "منصات قحطان الإعلامية" عبر "تويتر" أنه تم القبض على قتلة الشيخ مسفر في عقبة مركز مربه في أسفل عقبة ضلع، بينما لم يتم إصدار أي تعليق رسمي حتى الآن.

🔴#وفاة_الشيخ_مسفر_بن_وقيان



بفضل من الله ومنته تم القبض على قتلة #مسفر_بن_وقيان في عقبة مركز مربه في اسفل عقبة ضلع.. — منصات قحطان الإعلامية - قبائل قحطان (@qahtan_tribe) June 7, 2020

وعرف الشيخ مسفر في السعودية والخليج كأحد أبرز شيوخ قبائل قحطان كما اشتهر بأعماله الخيرية، وأطلق رواد "تويتر" عقب وفاته وسم "وفاة الشيخ مسفر بن وقيان".

المصدر: تويتر