وسائل إعلام مصرية: الطائرات ستعيد المصريين العالقين في قطر عبر عمان

قالت صحيفة "الوطن" المصرية نقلا عن مصادر بوزارة الطيران المدني، أنه تم الاتفاق مع شركة السلام العمانية على نقل المصريين العالقين في الدوحة إلى مسقط.

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وأشارت الصحفية نقلا عن المصادر إلى أن شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني المصرية، ستقوم بإعادتهم من مسقط إلى أرض مصر.

وأضافت إلى أنها في انتظار قرار مجلس الوزراء لتحديد موعد العودة خلال أسبوع، موضحة أن الدولة استجابت لنداء المصريين العالقين في قطر، وستكون المرحلة الأولى لما يقرب من 1900 مصريا.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مصر للطيران، رشدي زكريا، قد أكد أن الطائرات في انتظار قرار رسمي لإجلاء المصريين العالقين بدولة قطر.

كانت سلطة الطيران المدني في مصر، قررت توقف حركة الطيران، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، هي رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر، لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية، والرحلات الداخلية داخل الدولة .

المصدر: الوطن