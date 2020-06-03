مصر للطيران: مستعدون لإجلاء المصريين من قطر فور إصدار قرار رسمي

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مصر للطيران، رشدي زكريا، أن الطائرات في انتظار قرار رسمي لإجلاء المصريين العالقين بدولة قطر.

وأشار في تصريحات إلى جريدة "اليوم السابع" المصرية، أن عملية الإجلاء ستتم من خلال أي وجهة تحددها مصر، سواء سلطنة عمان أو المملكة الأردنية أو دولة الكويت.

وقال: "إننا قبل ذلك قمنا بإجلاء عدد من العالقين من خلال سلطنة عمان، وإن أسطول الناقل الوطني المصري جاهز لإجلاء أي مواطن مصري في أي مكان بالعالم".

وأوضح رئيس الشركةً القابضة مصر للطيران أن تخفيض سعر تذاكر الطيران سواء على الوجهات الداخلية أو الخارجية قيد الدراسة والبحث، وفور الانتهاء ستعلن كافة التفاصيل فورا.

كانت سلطة الطيران المدني في مصر، قررت توقف حركة الطيران، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، هي رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر، لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية، والرحلات الداخلية داخل الدولة .

المصدر: اليوم السابع