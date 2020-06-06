ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 482 حالة

أعلنت الحكومة اليمنية عن رصد 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات في الأراضي الخاضعة لسيطرتها إلى 482 حالة.

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وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السبت، إن الإصابات الجديدة سجلت كلها في مدينة تعز، بينما توزعت جميع الحالات المسجلة بين عدن وتعز ولحج وأبين وحضرموت وشبوة ومأرب والمهرة والضالع.

أما حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كورونا وحالات التعافي منه، فلم يتغير عددها منذ الجمعة، لتستقر الوفيات عند 111 حالة، وتبقى حالات التعافي عند 23 حالة.

المصدر: RT