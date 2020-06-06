 
مباشر

بعد شتم السيدة عائشة.. الحريري ينبّه

أخبار العالم العربي

بعد شتم السيدة عائشة.. الحريري ينبّه
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o1mm

 نبه رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري في تعليق على حادث شتم السيدة عائشة، من مغبة الانجرار وراء تصرفات يمكن أن تهدد السلم الأهلي وتفسح المجال أمام الجهلة لإشعال الفتنة.

وأضاف الحريري: "إن أي تطاول على السيدة عائشة أمر مشين ومرفوض أصابنا جميعا في الصميم ويشكل إهانة لكل المسلمين دون استثناء وليس لطيف واحد من أطيافهم، وهو ما كان محل استنكار وإدانة عن أولي الأمر في السياسية ورجال الدين من إخوتنا في الطائفة الشيعية بمثل ما صدر عن أهل السنة ودار الفتوى تحديدا".

وتابع الحريري: "ندائي إلى كافة الأهل والأحبة في كل المناطق أن نأخذ بدعوة دار الفتوى وتحذير جمهور المسلمين من الوقوع في فخ الفتنة المذهبية. لعن الله الفتنة ومن يوقظها" .

وجابت مسيرات ليلية عددا من مناطق بيروت وصيدا وطرابلس في لبنان، احتجاجا على التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.

كما جابت مسيرات دراجات نارية منطقة الطريق الجديدة، احتجاجا على ما حصل وسط بيروت ورفضا لمضمون بعض الهتافات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا