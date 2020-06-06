بعد شتم السيدة عائشة.. الحريري ينبّه

نبه رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري في تعليق على حادث شتم السيدة عائشة، من مغبة الانجرار وراء تصرفات يمكن أن تهدد السلم الأهلي وتفسح المجال أمام الجهلة لإشعال الفتنة.

اتوجه الى كافة المواطنين الذين هالهم التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، منبهاً الى التزام حدود الوعي والحكمة وعدم الانجرار لأي ردات فعل يمكن ان تهدد السلم الاهلي وتفسح في المجال امام الجهلة لاشعال الفتنة بين ابناء الوطن الواحد ١/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) June 6, 2020

وأضاف الحريري: "إن أي تطاول على السيدة عائشة أمر مشين ومرفوض أصابنا جميعا في الصميم ويشكل إهانة لكل المسلمين دون استثناء وليس لطيف واحد من أطيافهم، وهو ما كان محل استنكار وإدانة عن أولي الأمر في السياسية ورجال الدين من إخوتنا في الطائفة الشيعية بمثل ما صدر عن أهل السنة ودار الفتوى تحديدا".

ان اي تطاول على السيدة عائشة امر مشين ومرفوض اصابنا جميعاً في الصميم ويشكل اهانة لكل المسلمين دون استثناء وليس لطيف ٍ واحد من أطيافهم، وهو ما كان محل استنكار وادانة عن اولي الامر في السياسية ورجال الدين من اخوتنا في الطائفة الشيعية بمثل ما صدر عن اهل السنة ودار الفتوى تحديداً ٢/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) June 6, 2020

وتابع الحريري: "ندائي إلى كافة الأهل والأحبة في كل المناطق أن نأخذ بدعوة دار الفتوى وتحذير جمهور المسلمين من الوقوع في فخ الفتنة المذهبية. لعن الله الفتنة ومن يوقظها" .

ندائي الى كافة الاهل والاحبة في كل المناطق ان نأخذ بدعوة دار الفتوى وتحذير جمهور المسلمين من الوقوع في فخ الفتنة المذهبية. لعن الله الفتنة ومن يوقظها. ٣/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) June 6, 2020

وجابت مسيرات ليلية عددا من مناطق بيروت وصيدا وطرابلس في لبنان، احتجاجا على التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.

كما جابت مسيرات دراجات نارية منطقة الطريق الجديدة، احتجاجا على ما حصل وسط بيروت ورفضا لمضمون بعض الهتافات.

المصدر: وكالات