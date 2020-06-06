العراق.. العثور على وثائق لـ"داعش" باللغة الإسبانية (صور)

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق اليوم السبت، العثور على وثائق تابعة لتنظيم "داعش" باللغة الإسبانية، وذلك خلال عمليات دهم وتفتيش طالت أوكارا للتنظيم.

وذكر بيان للحشد، أن "قواته عثرت خلال عمليات (أبطال العراق – نصر السيادة)، على وثائق لفلول تنظيم داعش باللغة الاسبانية في أحد أوكار التنظيم بمنطقة قرة تبة في محافظة ديالى شرقي البلاد".

واختتمت قوات الحشد الشعبي الخميس الماضي عمليات ضد التنظيم في قاطع جنوب غرب كركوك، في منطقة الحدود الفاصلة مع صلاح الدين بمساحة 191 كم.

المصدر: RT