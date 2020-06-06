موسكو ترحب بمبادرة السيسي حول ليبيا

رحبت روسيا بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسوية الأزمة في ليبيا، معتبرة إياها "أساسا جيدا" لإطلاق العملية السياسية.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم السبت: "نرحب بهذه المبادرة، ونعتبرها أساسا جيدا لإطلاق عملية سياسية جدية".

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وأعاد بوغدانوف إلى الأذهان أن الجانب الروسي قدم بعض المقترحات لوقف إطلاق النار في ليبيا أيضا.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في أعقاب لقائه مع قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بالقاهرة اليوم السبت، عن مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

المصدر: نوفوستي