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المغرب يسجل 80 إصابة جديدة بكورونا بلا وفيات

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المغرب يسجل 80 إصابة جديدة بكورونا بلا وفيات
AFP FADEL SENNA
شخصان يرتديان كمامتين واقيتين من كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8151.

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وأفادت الوزارة بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 208، بينما تماثل 47 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 7315.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية 281306 منذ بداية انتشار الفيروس.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس مقارنة مع أمس الجمعة الذي سجلت فيه 68 إصابة جديدة.

المصدر: وكالات

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