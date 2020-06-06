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المرزوقي يهنئ السراج بـ"الانتصارات"

أخبار العالم العربي

المرزوقي يهنئ السراج بـ
AFP
الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي
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هنأ الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي الشعب الليبي وحكومته، بـ"الانتصارات التي حققاها في المنطقة الغربية" ضد قوات "الجيش الليبي" التي يقودها المشير خليفة حفتر.

وقال المرزوقي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" مساء الجمعة: "كل التهاني لأهلنا في طرابلس، للشعب الليبي، وكل التمنيات لتنتهي محنته في أقرب وقت، ويعم السلام غربا وشرقا وجنوبا".

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وأضاف: "كل التهاني أيضا للأخ فائز السراج وحكومته الشرعية، ولمؤسسات الدولة الليبية، وللأبطال الذين مرغوا أنف الفاشيين الجدد في الرمل، ورحم الله كل الشهداء.. دماؤهم الزكية هي التي تسقي شجرة الحرية العربية."

واعتبر أن "ملحمة صمود طرابلس طيلة سنة كاملة ستظل صفحة مشرقة في تاريخ هذه الأمة التي لن تتخلى ولن تتراجع عن مشروعها التاريخي"، مشيرا إلى أن ليبيا ستكون دول مدنية ديمقراطية خالية من الفساد تسهر على مصالح شعوب من المواطنين وتبني بينها جسور الأخوة والتعاون.

وأضاف أن "هذا المشروع لن يقف أمامه لا مال، ولا إعلام، ولا مرتزقة"، على حد تعبيره.

وختم بالقول: "لا بد لليل أن ينجلي".

المصدر: وكالات

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