رئيس تحالف "الفتح" يقدم استقالته من البرلمان العراقي

قدم رئيس تحالف "الفتح" في العراق، هادي العامري، اليوم السبت، استقالته من عضوية مجلس النواب.

وقال مراسلنا إن "العامري قدم استقالته بشكل رسمي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مبينا أن "الاستقالة قبلت".

وأضاف أن "المعلومات تشير إلى أن سبب الاستقالة يعود إلى إمكانية تسلم العامري منصبا تنفيذيا، ومن المرجح أن يكون رئيسا لهيئة الحشد الشعبي".

وأشار إلى "استلام رئاسة المجلس طلب استقالة النائب هادي العامري"، مشيراً إلى أن "وزير البلديات الأسبق القيادي في منظمة بدر عبدالكريم يونس سيؤدي اليمين الدستورية في الجلسات القادمة بديلاً عنه".

المصدر: RT